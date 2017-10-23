UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
Siyah-beyazlılar 25 bin Euro para cezasına çarptırıldı
UEFA, Beşiktaş'a 25 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2'nci haftasında oynanan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinde Vodafone Park'ta elektriklerin kesilmesi ve merdiven boşluklarının dolu olmasından ötürü, siyah-beyazlı kulübe 25 bin Euro para cezası verildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:27
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Yorum
Nurettin Tak Vefakar Kadir beyi rahmetle anıyorum. mekanı cennet olsun.
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ARTIK YETER NE ZAMAN BU FUTBOLDAKİ KİRLİ HAKEMLİK YAPISINA EL ATACAKSINIZ SAYIN BAKANIM.
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Yorum
ARTIK YETER HİÇBİR TFF VE MHK HAKEMİNE GÜVENMİYORUZ. YABANCI HAKEM GELSİN. VİDEO HAKEMLİK BAŞLATILSIN.YOKSA TÜRK FUTBOLU DİYE BİR ŞEY KALMAZ.
UEFA'dan Beşiktaş'a ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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