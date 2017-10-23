Şimdi uçma zamanı!
Ligde son 3 maçta 1 puan alabilen Kartal, Başakşehir karşısında galibiyet arıyor.
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta da galip gelip grubunda 9 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, lig yarışında da daha iddialı konuma gelmek için bugün çok önemli bir sınav verecek. Son 3 maçtan sadece 1 puan çıkartan Kara Kartal, kendisine ters gelen Medipol Başakşehir karşısında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
ADRİANO DAHA AĞIR BASIYOR
SİYAH-beyazlılar, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen formda Ryan Babel'den yoksun mücadele edecek. Şenol Güneş'in Babel'in yerine kime şans vereceği merak konusu. İki alternatif var; Adriano ya da Lens... Bugün Lens oynarsa, Quaresma ile kanatlarda değişerek görev yapacak. Ancak Lens'le takım savunmasının düşecek olması, Hollandalı futbolcunun şansını azaltıyor. Adriano'nun oynaması yüksek ihtimal görünüyor.
CANER, TOSiC VE MEDEL CEZA SINIRINDA
BEŞİKTAŞ'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular bugün de kart görürlerse, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecekler. Başakşehir'de ise Mahmut, Clichy ve Attamah sınırdaki isimler.
ADRİANO DAHA AĞIR BASIYOR
SİYAH-beyazlılar, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen formda Ryan Babel'den yoksun mücadele edecek. Şenol Güneş'in Babel'in yerine kime şans vereceği merak konusu. İki alternatif var; Adriano ya da Lens... Bugün Lens oynarsa, Quaresma ile kanatlarda değişerek görev yapacak. Ancak Lens'le takım savunmasının düşecek olması, Hollandalı futbolcunun şansını azaltıyor. Adriano'nun oynaması yüksek ihtimal görünüyor.
CANER, TOSiC VE MEDEL CEZA SINIRINDA
BEŞİKTAŞ'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Dusko Tosic ve Gary Medel'in üçer sarı kartı var. Bu oyuncular bugün de kart görürlerse, Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecekler. Başakşehir'de ise Mahmut, Clichy ve Attamah sınırdaki isimler.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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