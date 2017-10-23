Şenol Güneş 5-2 Abdullah Avcı
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Güneş'in yönettiği takımlar Avcı'ya karşı 5 galibiyet alırken, 2 kez kaybetti, 6 karşılaşma berabere bitti. Güneş, Avcı'ya karşı Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'la rakip oldu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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