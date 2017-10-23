 Şenol Güneş 5-2 Abdullah Avcı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Şenol Güneş 5-2 Abdullah Avcı

    Şenol Güneş 5-2 Abdullah Avcı
    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Güneş'in yönettiği takımlar Avcı'ya karşı 5 galibiyet alırken, 2 kez kaybetti, 6 karşılaşma berabere bitti. Güneş, Avcı'ya karşı Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'la rakip oldu.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:58
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