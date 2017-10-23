Şenol Güneş 5-2 Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Güneş'in yönettiği takımlar Avcı'ya karşı 5 galibiyet alırken, 2 kez kaybetti, 6 karşılaşma berabere bitti. Güneş, Avcı'ya karşı Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'la rakip oldu.