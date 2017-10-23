Puan kaybına tahammül yok
“Maç seçiyor” denilen futbolcularıyla bir toplantı yapan siyah-beyazlı hoca, “Lig de Devler Ligi kadar önemli” dedi
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i yenerek 3 maçlık kötü seriyi tersine çevirmek zorunda olduklarını söyledi. Avrupa'daki başarılarının tersine ligde galibiyete hasret bıraktıran ve "Maç seçiyorlar" eleştirilerine maruz kalan oyuncularıyla dün bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli hoca, bazı uyarılarda bulundu.
İYİ BİR VİTRİN AMA...
GÜNEŞ, motivasyon ağırlıklı toplantıda, "Dikkatimiz artık lige de vermeliyiz. Başakşehir maçında kesinlikle puan kaybı istemiyorum. Şampiyonlar Ligi sizin için belki iyi bir vitrin olabilir ama orada mücadele edebilmek için lig şampiyonluğu şart" dedi.
İYİ BİR VİTRİN AMA...
GÜNEŞ, motivasyon ağırlıklı toplantıda, "Dikkatimiz artık lige de vermeliyiz. Başakşehir maçında kesinlikle puan kaybı istemiyorum. Şampiyonlar Ligi sizin için belki iyi bir vitrin olabilir ama orada mücadele edebilmek için lig şampiyonluğu şart" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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