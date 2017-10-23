 Orman, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Orman, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu

    Orman, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman ve siyah- beyazlı yönetici Hakan Özköse, 2017- 2018 Dönemi UNIBJK Bilgilendirme Kongresi'nde taraftarlarla bir araya geldi. Orman, Vodafone Park'taki etkinlikte katılımcıların sorularını cevaplayıp fikir alışverişinde bulundu.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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