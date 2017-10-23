Noah babasıyla seremoniye çıktı

Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olan oğlu Noah ile birlikte seremoniye çıktı.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Atiba Hutchinson, mücadelenin seremonisine oğlu Noah'la çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi olan Noah'a özellikle tribünlerden büyük ilgi vardı. Noah, maçtan önce, A Milli Takım'ın eski oyuncusu ve Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetin Erdoğan'ın anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tribünde bulunan annesinin yanına geçti.