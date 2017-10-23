Kritik detay

BEŞİKTAŞ-Başakşehir maçında sonucu bu detay belirleyebilir... Kartal'ın Başakşehir'e ligde attığı son 8 golün 7'si maçların ikinci yarılarında geldi. Bu gollerin 4'ü de 75. dakika ve sonrasında geldi. Başakşehir'in Beşiktaş'a ligde attığı son 7 golün 6'sı ise maçların ilk yarılarda geldi ve bunların 3'ü ilk 20 dakika içinde atıldı. Ayrıca Başakşehir'in ligde deplasmanda yediği son 8 golün yarısı duran toplardan geldi. Bu gollerin 3'ü uzatmalarda oldu.



Kartal solu daha çok kullanıyor

KARTAL'ın Devler Ligi'ndeki asistleri Quaresma (3) yapıyor ama oyunu soldan oynuyor. Siyah-beyazlılar, 3 maç baz alındığında, Babel ve Caner'in forma giydiği sol kanattan yüzde 51'le en fazla oynayan takım oldu. Beşiktaş, PSG'den sonra (yüzde 26) sağı en az kullanan (yüzde 28) ekip olarak dikkat çekiyor.