Kartal sonunu getiremedi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Abdullah Gül Üniversitesi, Beşiktaş'ı 64-50 yendi. İki takımın da müthiş bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmada Beşiktaş ilk periyodu 14-13, devreyi de 30-29 önde geçmesine karşılık ev sahibi ekip üçüncü periyotta maçı kopartmayı bildi ve karşılaşmadan 64-50 galip ayrıldı. Günün diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Canik Belediyespor'u 65-47 yendi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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