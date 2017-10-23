Güneş Negredo’yu sattırmadı
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında transfer edilen Alvaro Negredo için menajerlerin yaptığı, "Japonya'ya götürebiliriz" teklifini veto etti. 35 gol sözünün altında ezilen ve henüz gol kaydedemeyen İspanyol oyuncuya sahip çıkan tecrübeli hocanın, "Negredo kötü değil, gollerine de başlayacaktır. Şanssızlığı, Cenk Tosun'un birinci sınıf bir golcü kimliğine bürünmesi" dediği belirtildi. Golleri sıralamaya devam etmesi halinde Cenk'i ellerinde tutmalarının zor olduğunu iyi bilen Güneş'in yönetime, "Negredo hemen vazgeçilecek bir oyuncu değil" fikrini ilettiği kaydedildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Güneş Negredo’yu sattırmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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