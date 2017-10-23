Güneş Negredo’yu sattırmadı

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezon başında transfer edilen Alvaro Negredo için menajerlerin yaptığı, "Japonya'ya götürebiliriz" teklifini veto etti. 35 gol sözünün altında ezilen ve henüz gol kaydedemeyen İspanyol oyuncuya sahip çıkan tecrübeli hocanın, "Negredo kötü değil, gollerine de başlayacaktır. Şanssızlığı, Cenk Tosun'un birinci sınıf bir golcü kimliğine bürünmesi" dediği belirtildi. Golleri sıralamaya devam etmesi halinde Cenk'i ellerinde tutmalarının zor olduğunu iyi bilen Güneş'in yönetime, "Negredo hemen vazgeçilecek bir oyuncu değil" fikrini ilettiği kaydedildi.