 Gökhan İnler ve Kerim Frei'ya sevgi gösterisi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Gökhan İnler ve Kerim Frei'ya sevgi gösterisi

    Gökhan İnler ve Kerim Frei'ya sevgi gösterisi

    Beşiktaş'ın eski oyuncuları Kerim Frei ve Gökhan İnler'e siyah-beyazlı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundular.

    Gökhan ve Kerim takımla birlikte ısınmaya çıktığında kendilerini tribünlere çağırarak alkışlayan Beşiktaş tararftarına giderek teşekkür etti. Her iki oyuncu da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:39
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