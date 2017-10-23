Emre Belözoğlu’nun durumu belirsiz
MEDİPOL Başakşehir'de, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçında oynayamayan kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu bugün netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın kararıyla Hoffenheim maçı kadrosuna alınmayan Adebayor ve Mossoro ise bugün ilk 11'de sahaya çıkacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Emre Belözoğlu’nun durumu belirsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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