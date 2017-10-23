 Emre Belözoğlu’nun durumu belirsiz – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Emre Belözoğlu’nun durumu belirsiz

    Emre Belözoğlu’nun durumu belirsiz
    MEDİPOL Başakşehir'de, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçında oynayamayan kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu bugün netlik kazanacak. Abdullah Avcı'nın kararıyla Hoffenheim maçı kadrosuna alınmayan Adebayor ve Mossoro ise bugün ilk 11'de sahaya çıkacak.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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