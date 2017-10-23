Devre arasında Ada yolcusu!
Beşiktaş'ın başına talih kuşu kondu... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan ve gruptaki ilk üç maçında Porto, Leipzig ve Monaco'yu dize getiren siyah beyazlıların yıldız bir ismini renklerine bağlamak isteyen İngiliz devi, Beşiktaş'ın kapısını çaldı...
Arsenal'in Oğuzhan Özyakup için ısrarcı olduğu öğrenildi. Bu oyuncuyu Sevilla, Atletico Madrid ve Tottenham'ın istemesi üzerine harekete geçen Arsenal'li yöneticileri devre arasında bu operasyonu tamamlamak istiyor...
Bilindiği gibi attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan Cenk Tosun'a da bir diğer İngiliz kulübü Crystal Palace talipti... Ancak, Arsenal'in Oğuzhan ısrarı daha sağlam çıktı...
Eski bir Arsenalli olan Oğuzhan Özyakup'un da kırmızı beyazlıların formasını giymeye sıcak baktığı öğrenildi... Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan İngiliz yetkililer, Beşiktaş yönetimi ve Oğuzhan'ın menajeriyle masaya oturacak... Bu transfer için son sözü siyah beyazlılar ve Oğuzhan söyleyecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:25
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rohagi hoca fantazi yapacaksan kolay maclarda yap. kazanan duzeni niye bozuyorsun? dortlu defans lines ve rodriges oynasaydi yenerdik.
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