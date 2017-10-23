Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a...

Erdoğan, Gökhan Töre’nin düğün töreninde sohbet ettiği siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş’e “Şampiyonlar Ligi’ndeki başarılarınızı yakından izliyorum. Hepimizi gururlandırıyorsunuz” dedi

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Porto, Leipzig ve Monaco'yu bir bir devirip grubunda 3'te 3 yapan Beşiktaş, Türk futbolunun Avrupa'da yüz akı olurken, bu başarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da göğsünü kabarttı. Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Esra Bilgiç'le hayatını birleştiren Gökhan Töre'nin düğün töreninde Şenol Güneş'le yaptığı sohbette Beşiktaş'ın bu başarısına vurgu yaptı.



MONACO MAÇINA DAVET ETTİ

Cumhurbaşkan ı Erdoğan, siyah-beyazlı takımın hocasını Avrupa'daki başarılarından dolayı tebrik ederken, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığınız puanları ve başarılarınızı yakından izliyorum. Hepimizi gururlandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın mükemmel bir takım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Güneş'e Şampiyonlar Ligi maçlarını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Başkan Fikret Orman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'da oynanacak Monaco maçına davet etti.



4 ÇOCUK iSTEDi

Oyuncu Esra Bilgiç'le Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin önceki gece Sait Halim Paşa yalısında gerçekleşen düğün törenine eşi Emine Hanım'la teşrif eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yapmıştı. Erdoğan, çiftten 4 çocuk istemişti.