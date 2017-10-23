Beşiktaş'tan Ersan'a destek mesajı!
Avustralya ekibi Adelaide United'ta forma giyen Ersan Adem Gülüm, Melbourne City ile oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kaburgaları kırılan ve akciğeri zarar gören Milli futbolcuya eski takımı Beşiktaş'tan da destek mesajı geldi.
Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada "Beşiktaşımızın formasını terleten, şu sıralarda kariyerine Avustralya ekibi Adelaide United'da devam eden Ersan Adem Gülüm'ün lig maçı sırasında ciddi şekilde sakatlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Kaburgasının kırıldığı ve akciğerinde hasar meydana geldiği öğrenilen Ersan Adem Gülüm'ün tedavisine devam edildiği bildirilmekte.Gülüm'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, kaburgası kırılan ve akciğerinde sorun oluşan Ersan Gülüm için geçmiş olsun mesajı paylaştı. pic.twitter.com/LjglqMfUXN— Fotomaç (@fotomac) 23 Ekim 2017
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:48
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ALİ EYYAM
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