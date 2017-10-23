"Beşiktaş'ın çocuğu diyorlardı..."
Medipol Başakşehir’le 1-1 berabere kalarak ligdeki kazanamama serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında 4 maçta 2 puan kazanmalarının kendileri için başarısızlık olduğunu söyledi.
"Aklımızda sadece futbol oynamak vardı"
Bugün şans bulan oyuncuların aklında sadece sahaya çıkıp futbol oynamak olduğunu söyleyen Güneş, "Bugün oyuncularımız sahaya çıkıp elinden gelen gayreti gösterdi. Kafamızda sadece top oynamak vardı ve bunun dışında başka bir şey yoktu" dedi.
Oyunun ilk bölümünde daha iyi olduklarını sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde hamlelerimizde yanlış yapınca oyunu kaybettik. Oğuzhan'ı oyuna aldık ama etkili olamadı. Rakibin top kullanma özelliği var ama kazandığımız toplarda aleyhimize fauller verildi. Bize yapılan faulde Mossoro kart görmedi ama Talisca gördü aynı pozisyonda. Olumsuzluğu tek sebebi bunlar değil ama oyun akışında oynamak isteyen bir takıma karşı top rakibe döndü. İlk yarıdaki oyun isteğimiz daha iyiydi" diye konuştu.
"Taraftarlar takımı ateşledi"
Beşiktaş taraftarının her maçta olduğu gibi bu maçta da elinden geldiğince takıma destek olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Özellikle skor 1-0 olduktan sonra daha fazla destek oldular. 1-1'den sonra yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olurdu. Buradaki taraftar baskısı takımın oyununu da olumlu etkiledi" dedi.
Zirveyle aralarındaki puan farkıyla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Güneş, "Şu anda bizden daha iddialı takımlar var. Kayseri, Akhisar gibi takımlar daha üst sıradalar. Bu nedenle sıralamada kim öndeyse onu takip ederek geçmek istiyoruz. Ama biz sahaya çıkıp futbol oynamak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ettim. Hatalarıyla sevaplarıyla futbol oynamak istedi oyuncularımız. Pozisyon fauldü değildi derken rakip bir anda pozisyona giriyor. Bugün kazanmak için sahaya çıktık ama beceremedik, Alanya maçına hazırlanacağız" dedi.
"Beşiktaş'ın çocuğu diyorlardı"
Oyuncularının Avrupa'da ve ligde farklı performanslar göstediği, maç ayırt ettiğiyle ilgili eleştirilere Güneş, "Ne için eleştiriyorlar anlamıyorum. 4 maçta 2 puan aldık. Başarısızız. Beşiktaş'ın çocuğu diyorlardı. Şimdi Şampiyonlar Ligi ve lig diye ayırıyorlar. " diyerek yanıt verdi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
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Yorum
Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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