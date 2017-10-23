Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk

Başakşehir: Volkan, Clichy, Caicara, Epureanu, Attamah, Mahmut, Emre, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor