 Beşiktaş'ın 11'i belli oldu – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

    Beşiktaş'ın 11'i belli oldu

    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
    Başakşehir: Volkan, Clichy, Caicara, Epureanu, Attamah, Mahmut, Emre, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:03
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