Beşiktaş SJ'de Boatright şoku
Beşiktaş Sompo Japan'ın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile yaptığı maçta sakatlık geçiren ABD'li oyuncu Ryan Boatright'ın 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan Boatright'ın 2-3 hafta sonra parkelere dönebileceği bildirildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:52
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 16
Yorum
Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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Yorum
KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
Toplam 93
Yorum
AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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