 Beşiktaş SJ'de Boatright şoku – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş SJ'de Boatright şoku

    Beşiktaş SJ'de Boatright şoku

    Beşiktaş Sompo Japan'ın Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile yaptığı maçta sakatlık geçiren ABD'li oyuncu Ryan Boatright'ın 2-3 hafta parkelerden uzak kalacak.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan Boatright'ın 2-3 hafta sonra parkelere dönebileceği bildirildi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:52
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