Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

SİYAH-beyazlı ekibin evinde bileği bükülmüyor. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 31 iç saha mücadelesinde yenilmedi. Kartal, ev sahibi olduğu bu periyotta 78 gol attı, 23 gol yedi.