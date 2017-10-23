Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu
SİYAH-beyazlı ekibin evinde bileği bükülmüyor. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 31 iç saha mücadelesinde yenilmedi. Kartal, ev sahibi olduğu bu periyotta 78 gol attı, 23 gol yedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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