Beşiktaş - Başakşehir | CANLI
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Süper Lig'in son 3 haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybeden ve zirvenin uzağına düşen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki kötü gidişine son vermeye çalışacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
Başakşehir: Volkan, Clichy, Caicara, Epureanu, Attamah, Mahmut, Emre, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor
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- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:01
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 16
Yorum
Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
Toplam 5
Yorum
KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
Toplam 93
Yorum
AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
Beşiktaş - Başakşehir | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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