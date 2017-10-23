Başakşehir Kartal'ın kabusu
KARTAL, Medipol Başakşehir'e karşı galip gelmekte zorlanıyor. İki ekip, 18'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 20 resmi maçta karşılaştı, Başakşehir 5, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 13 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.
9'DA 3 YAPABİLDİ
Taraflar arasındaki son 11 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 24, Başakşehir 25 gol attı. Beşiktaş, sahasında 9 kez karşılaştığı turuncu-lacivertlileri 3 kez mağlup edebilirken, 1 yenilgi aldı, 5 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.
9'DA 3 YAPABİLDİ
Taraflar arasındaki son 11 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 24, Başakşehir 25 gol attı. Beşiktaş, sahasında 9 kez karşılaştığı turuncu-lacivertlileri 3 kez mağlup edebilirken, 1 yenilgi aldı, 5 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Başakşehir Kartal'ın kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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