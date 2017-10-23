 Adebayor'dan Beşiktaş itirafı! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Adebayor'dan Beşiktaş itirafı!

    Adebayor'dan Beşiktaş itirafı!

    Başakşehir'in yıldız forveti , UEFA'nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada transfer sürecinde Beşiktaş'la görüştüğünü ikna olmadığını söyledi.

    Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı , UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransa edisyonuna konuştu.

    Kulübünde çok mutlu olduğunu anlatan Adebayor, "Her şey çok güzel gidiyor. Giderek gelişen bir takımımız var. Oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Hem saha içi, hem saha dışında işler yolunda. Ben de takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

    Türkiye'ye transfer sürecini anlatan golcü oyuncu, "6 aydır kulüpsüzdüm ve Togo'da yerli oyuncularla antrenmanlara çıkıyordum. Kulübüm olmasa bile Afrika Kupası'nda oynama fırsatı bulmuştum ve turnuva iyi gitmişti. Daha sonra Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir ile temaslarım oldu. Beşiktaş ile görüşmemde ikna olmadım. Oraya gitseydim, belki de ilk altı ay oynayamazdım." dedi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:34
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