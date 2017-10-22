 Vodafone Park en iyiler arasında – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Vodafone Park en iyiler arasında

    Vodafone Park en iyiler arasında
    BEŞİKTAŞ'IN stadı Vodafone Park, 'Dünyanın en iyi stadyumlarının' halk oylaması ile belirlendiği The Stadium Business Design&Development Awards ödüllerinde finalist oldu. Vodafone Park'ı birinciliğe taşımak isteyen taraftarlar, 10 Kasım tarihine kadar oy verebilecek.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:23
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