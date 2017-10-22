Vodafone Park en iyiler arasında

BEŞİKTAŞ'IN stadı Vodafone Park, 'Dünyanın en iyi stadyumlarının' halk oylaması ile belirlendiği The Stadium Business Design&Development Awards ödüllerinde finalist oldu. Vodafone Park'ı birinciliğe taşımak isteyen taraftarlar, 10 Kasım tarihine kadar oy verebilecek.