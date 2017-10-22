 Taktik çalıştılar – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Taktik çalıştılar

    Taktik çalıştılar
    BEŞİKTAŞ, Başakşehir hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Kartal bugün 18.00'de tek idman gerçekleştirecek.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:29
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