 Orman durmuyor – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Orman durmuyor

    Orman durmuyor
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Brezilya seyahatinde Palmeiras, Santos ve Corinthians kulübü başkanlarını ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Bu seyahatte Orman'a, yönetici Metin Albayrak da eşlik ederken; görüşmelerde ortak çalışmalar hakkında planlamalar yapıldı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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