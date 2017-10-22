 Kolay olmayacak – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kolay olmayacak

    Kolay olmayacak
    ŞENOL Güneş, Başakşehir maçı öncesi oyuncularını uyardı. Tecrübeli teknik adam, Hoffenhiem maçında 6 oyuncusuna şans vermeyen Abdullah Avcı'nın Avrupa Kupaları'ndan vazgeçtiğini lige asılma kararı aldığını oyuncularıyla paylaştı. Başakşehir'in, Hoffenheim karşısında bu kadar basit teslim olacak bir takım olmadığını açıkladı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kolay olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.