 Kartal potada yine kayıp: 79-83 – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Kartal potada yine kayıp: 79-83

    Kartal potada yine kayıp: 79-83

    Beşiktaş, Basketbol Erkekler Ligi maçında Tofaş’a direnemedi Siyah-beyazlı takım, sezonun 3. haftasında 2. mağlubiyetini aldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Beşiktaş, Tofaş'a 83-79 mağlup oldu. Mücadelenin devresini 43-42 önde bitiren siyahbeyazlılar, skoru korumayı başaramadı ve 2. yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: Muratbey Uşak- Darüşşafaka: 84-80, Pınar Karşıyaka- Galatasaray Odeabank: 75-91. BUGÜN: 13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Sakarya BB, 15.15 F.Bahçe Doğuş-Gaziantep, 17.00 Trabzonspor-İstanbul BB.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
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