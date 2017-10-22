Fikret Orman, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetici Hakan Özköse, 2017-2018 Dönemi UNIBJK Bilgilendirme Kongresi'nde, taraftarlarla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta düzenlenen etkinlikte Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalar yapan Orman, katılımcıların sorularını cevapladı ve fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Orman, daha sonra üniversiteli Beşiktaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:54
-
Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
-
Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
-
F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
Fikret Orman, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.