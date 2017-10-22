 Fikret Orman, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    , üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu

    Fikret Orman, üniversiteli Beşiktaşlılarla buluştu

    Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetici Hakan Özköse, 2017-2018 Dönemi UNIBJK Bilgilendirme Kongresi'nde, taraftarlarla bir araya geldi.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vodafone Park'ta düzenlenen etkinlikte Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalar yapan Orman, katılımcıların sorularını cevapladı ve fikir alışverişinde bulundu.

    Başkan Orman, daha sonra üniversiteli Beşiktaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:54
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