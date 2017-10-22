Büyüklerin kralı Atiba
34 yaşındaki yıldız, Süper Lig’de yakaladığı %95.2’lik isabetli pas yüzdesiyle G.Saray’dan Fernando (%90.7) ve F.Bahçe’den Josef’i (%89,9) geride bıraktı
HEPSİNDE FARKLI
HERKESİN yere göğe sığdıramadığı G.Sayraylı Fernando %90.7, F.Bahçeli Josef ise %89.9 isabetli pas yüzdesi ile oynarken, Atiba'nın isabetli pas oranı ise %95.2. Kanadalı yıldızın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzdesi ise %89.8! Atiba, Süper Lig'de maç başına 4.3 top çalarken, Fernando 3.3, Josef ise 3.1'de kaldı. Kanadalı maç başına 2.7 top keserken Fernando 2.3, Josef ise ancak 2.3'ü görebildi. Fernando maç başına 3.3, Josef 2.3 uzaklaştırma yaparken Atiba ise 1.7 uzaklaştırma yapıtı; yani topu pasla oynamayı tercih etti.
UCUZ AMA ETKİLİ
BU arada Monaco maçına 30.6 yaş ortalaması ile çıkan Beşiktaş bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı 11'i oldu. Siyah-beyazlılar 28.5'lik yaş ortalamasıyla 28.6'lık yaş ortalaması olan Juventus'tan sonraki en yaşlı takımı. İşin güzel yanı ise Beşiktaş 3 maçını da kazanıp lider olan takımlar arasında Şampiyonlar Ligi tarihinin 114.10 milyon euro'luk değeriyle en ucuz takımı. Siyah- beyazlılar ayrıca 4.08'lik fiyat ortalamasıyla aynı zamanda bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin kulüp değeri en düşük 6'ncı ekibi.
Atiba'nın karnesi?
BEŞİKTAŞ'ın istikrar abidesi Atiba Hutchinson, bugüne kadar siyah-beyazlı formayla toplam 170 resmi maçta görev yaptı. Rakip filelere 8 gol gönderen Kanadalı, 9 da asist yaptı. Bu karşılaşmalarda 14 sarı kart gören Atiba, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:19
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Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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