 Boca’dan Medel’e yakın takip – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Boca’dan Medel’e yakın takip

    Boca’dan Medel’e yakın takip
    BEŞİKTAŞ'ın sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Inter'den aldığı ama beklentilerin uzağında kalan Gary Medel'e sürpriz bir talip çıktı. Şilili oyuncuyu sezon başında da isteyen Boca Juniors... Arjantin ekibi, Beşiktaş'a Medel için Inter'e ödediği rakamı vermeyi taahüt etti. Medel'in kendilerinde oynaması için ikna edilmesi konusunda izin istedi. Siyah-beyazlı yönetimin ise; önce teknik direktör Şenol Güneş, ardından da Medel'i ikna edebilmesi halinde Medel'in satışına onay vermesi bekleniyor.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:18
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