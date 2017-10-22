"Beşiktaş'a yarasın"

Başakşehir maçı için, “O formayla çıkanın maç seçme hakkı yok” diyen Çebi, G.Saray-F.Bahçe derbisiyle ilgili, “İnşallah Beşiktaş’a yarayacak şekilde sonuçlanır” değerlendirmesini yaptı

BEŞİKTAŞ, Kartal Yuvası mağazalarının 89.'sunu İçerenköy Carrefour'da açtı. Açılışa Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco zaferini yaşayan Beşiktaş'ın ligde istediği sonuçları alamaması üzerine yarınki Başakşehir maçı görüşleri sorulan Çebi, "Burada itiraf ediyorum; bir Göztepe-Alanya maçı seyrettim. Hepimizin ders çıkartması gereken, düşük bütçeler alan futbolcuların çok başarılı olduğunu gördüm. Bununla gurur duydum. Dolayısıyla küçük maç, büyük maç yok. Bütün takımları önemseyerek devam edeceğiz. O formayla sahaya çıkan futbolcunun maç seçme hakkı yok. Başakşehir de önemli ancak diğerleri de önemli" yanıtını verdi. AYRICA siyah-beyazlıların İkinci Başkanı Çebi, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bugün oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi ile ilgili olarak ise "İnşallah Beşiktaş'a yarayacak şekilde sonuçlanır" yorumunu yaptı.