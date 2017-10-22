Babel’e 3 alternatif

HOLLANDALI yıldız Babel'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Başakşehir maçında teknik direktör Güneş değişik denemeler yapıyor. Bunlardan birisi Lens'i solda oynatmak. Bir başka denemesi Cenk'i sağda, Q7'yi ise solda kullanmak. Bir başka plan ise 4-4-2'ye dönerek Oğuzhan ile Tolgay'ı göbekte kullanmak.