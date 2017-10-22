 Avrupa gibi düşünmeliyiz! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Avrupa gibi düşünmeliyiz!

    Avrupa gibi düşünmeliyiz!
    TÜRK futbolunun önemli teknik direktörlerinden Rasim Kara; Beşiktaş'ın, Başakşehir maçında Avrupa konsantrasyonunu sahaya yansıtması gerektiğini söyledi. Kara, "Haftada 2 maçı kaldırabilecek güçte futbolculara sahibiz. Messi, Pique, Ronaldo oynamıyor mu? 'Avrupa kaldırır, Türkiye kaldıramaz' demenin bir anlamı yok" dedi.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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