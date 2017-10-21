TOFAŞ, Beşiktaş'ı devirdi

TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’ı 83-79 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Basketbol ve Muratbey Uşak'a karşı aldığı galibiyetlerle 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi TOFAŞ, 3. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaştı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, parkeden 83-79 galip ayrıldı.



Karşılaşmaya Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Sammy Mejia, Josh Owens, Kenny Kadji beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketlerini Josh Owens ve Mejia'nın ellerinden buldu. Kenny Kadji ve Josh Owens'ın sayılarının ardından Yiğit Arslan'ın üçlüğü 6. dakikada skoru 14-7'ye getirdi. Sertaç Şanlı'nın faul çizgisinden kaydettiği sayılar çeyreğin sonunda konuk ekibi ilk kez öne geçirse de (20-22) ilk periyot Ivan Paunic'in basketleriyle 23-22 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.



Beşiktaş devreye üstün girdi

İkinci çeyreğin başında Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketinin ardından Kenny Kadji'den skor desteği alan TOFAŞ, Ivan Paunic'in üçlüğüyle 15. dakikayı 34-28 önde geçti. Diebler'in üst üste kaydettiği 2 üçlük 16. dakikada durumu 36-36'ya getirirken, kalan bölümde TOFAŞ, Kenny Kadji ile sayılar bulsa da Beşiktaş soyunma odasına 42-43 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında kaptan Mejia'nın sayılarıyla 46-45 yeniden öne geçmeyi başaran Bursa ekibi, iki takımda da savunma sertliğinin arttığı bölümde Raymar Morgan ve Barış Ermiş'in basketleriyle üstünlüğünü sürdürerek (58-55) son periyoda Yiğit Arslan'ın sayılarıyla 62-58 önde girmeyi başardı.



Dördüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş karşısında Pierria Henry'nin üçlüğüyle nefes alan TOFAŞ, Raymar Morgan'ın basket faulden kaydettiği sayılarla bitime 6.24 kala 67-67 eşitliği sağladı. Barış Ermiş'in basketleri 37. dakikada mavi-yeşillileri 72-70 öne geçirirken, son bölüm nefesleri kesti. Siyah-beyazlıların basketlerine önce Sammy Mejia'nın üçlüğü ardından Raymar Morgan ve Pierria Henry'nin basketleriyle cevap veren TOFAŞ, parkeden 83-79 galip ayrılarak 3'te 3 yaptı.

