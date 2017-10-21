 Son pişmanlık fayda etmiyor – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Son pişmanlık fayda etmiyor

    Son pişmanlık fayda etmiyor
    BEŞİKTAŞ'ı reddederek Swansea'ye giden Wilfried Bony hayal kırıklığı yaşıyor. İngiliz ekibinde kalan haftalarda 90 dakika oynayamayan Fildişili, pişmanlığını dile getirdi. Beşiktaş'a gelmemenin kendisi için büyük hata olduğunu belirten Bony, "Beşiktaş'ı seçmiş olsaydım şimdi herkes beni konuşuyor olurdu" itirafında bulundu.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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