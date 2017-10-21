Son pişmanlık fayda etmiyor
BEŞİKTAŞ'ı reddederek Swansea'ye giden Wilfried Bony hayal kırıklığı yaşıyor. İngiliz ekibinde kalan haftalarda 90 dakika oynayamayan Fildişili, pişmanlığını dile getirdi. Beşiktaş'a gelmemenin kendisi için büyük hata olduğunu belirten Bony, "Beşiktaş'ı seçmiş olsaydım şimdi herkes beni konuşuyor olurdu" itirafında bulundu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 210
Yorum
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Toplam 5
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Son pişmanlık fayda etmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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