Son pişmanlık fayda etmiyor

BEŞİKTAŞ'ı reddederek Swansea'ye giden Wilfried Bony hayal kırıklığı yaşıyor. İngiliz ekibinde kalan haftalarda 90 dakika oynayamayan Fildişili, pişmanlığını dile getirdi. Beşiktaş'a gelmemenin kendisi için büyük hata olduğunu belirten Bony, "Beşiktaş'ı seçmiş olsaydım şimdi herkes beni konuşuyor olurdu" itirafında bulundu.