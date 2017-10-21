Pepe, ne derse o!

BEŞİKTAŞ'ın Portekizli yıldızı Pepe, tecrübesini bir kez daha konuşturdu. Beşiktaş - Leipzig maçı öncesinde UEFA'ya röportaj veren Pepe, "Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazabilir. Takımımız, bu sezon katıldığı tüm turnuvalarda finale kadar ilerler. Bu çok zor olacak ama bu sezon taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Pepe'nin Devler Ligi tahmini bugüne kadar emin adımlarla ilerlerken, siyah-beyazlılar Süper Lig'de de aynı seriyi yakalayarak çıkışa geçmek istiyor.



BEŞİKTAŞ'ın Portekizli yıldızı Pepe, bu sezon 12 resmi maçta siyahbeyazlı formayı giydi. Rakip filelere 1 gol gönderen 34 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma giydi.