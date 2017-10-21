Monaco evinde rahat kazandı

Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Monaco, II. Louis Stadyumu'nda Caen ekibini ağırladı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Keita Balde ve 59. dakikada Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı gollerle 2 - 0 galip geldi.



Monaco bu galibiyetle puanını 22'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.



Temsilcimiz Beşiktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek.