Monaco evinde rahat kazandı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden Monaco, sahasında Caen'i 2 - 0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Monaco, II. Louis Stadyumu'nda Caen ekibini ağırladı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Keita Balde ve 59. dakikada Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı gollerle 2 - 0 galip geldi.
Monaco bu galibiyetle puanını 22'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.
Temsilcimiz Beşiktaş, 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:54
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