 Monaco evinde rahat kazandı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    evinde rahat kazandı

    Monaco evinde rahat kazandı

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu rakiplerinden , sahasında Caen'i 2 - 0 mağlup etti.

    Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde , II. Louis Stadyumu'nda Caen ekibini ağırladı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Keita Balde ve 59. dakikada Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı gollerle 2 - 0 galip geldi.

    Monaco bu galibiyetle puanını 22'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

    Temsilcimiz , 1 Kasım Çarşamba günü Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:54
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