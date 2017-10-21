 Keyifler yerinde! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Keyifler yerinde!

    Keyifler yerinde!
    BEŞİKTAŞ'ta yüzler gülüyor. Siyahbeyazlıların dünkü idmanında da lenceli görüntüler vardı. Çekişmeli geçen çift kale maçı kazanan Pepe'nin takımı sevinç pozu verirken, rakip takımdan Quaresma ve Boyko'nun sevinç pozunu sabote etmeye çalışması, renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Şenol Güneş'in de antrenman süresince keyifli olduğu gözlendi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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