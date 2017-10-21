Kartal devleri solladı!
Şampiyonlar Ligi’nde rüya gibi bir sezon geçiren ve üçte üç yapan Beşiktaş; bu yılki performansıyla R. Madrid, Chelsea, Juventus ve Liverpool’u geride bıraktı.
Kara Kartal, Avrupa'da yüksekten uçmaya devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Avrupa'nın büyük takımlarını da geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yaparak tarih yazan Beşiktaş, topladığı puanlarla da dikkatleri çekti. Porto ve Monaco'yu deplasmanda, Leipzig'i ise kendi sahasında mağlup eden siyah-beyazlılar, bu üç galibiyetle toplam 10.680 puan topladı. Bu sezonki performansı ile Manchester City (11.614), Manchester United (11.614), Barcelona (11.228) ve PSG'nin (10.933) ardından beşinci olan Beşiktaş; Chelsea, Real Madrid, Liverpool ve Juventus gibi takımları ise geri bıraktı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:01
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Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu!
Toplam 1
Yorum
since1903 Hak yerini bulmuş. Salah kariyerinin en iyi maçını oynadı bence.
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
Mehmet Orasi istanbul soyar o taksiciler adami
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
xcvbn Her gün başımıza gelen taksici terörü sonunda basına yansımış bir şekilde..
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