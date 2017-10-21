Ahmet Nur Çebi ile kulüp yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, İçerenköy CarrefourSA'daki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı.

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, Süper Lig'de 23 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacakları maçın kolay geçmeyeceğini belirterek, "Benim için maçların farkı yok, 17 takımın tamamı önemli. Dün Göztepe-Alanyaspor maçını izledim, müthiş oynadılar. Kolay maç yok. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Hepsini önemseyerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3'te 3 yapmalarına rağmen ligde istedikleri sonuçları alamamalarıyla ilgili bir soru üzerine Çebi, "Eğer oyuncularımız maç seçiyorsa seçmemeli. Bunu sadece kendi takımım için söylemiyorum. Bütün oyuncuların formalarının hakkını sonuna kadar vermeleri gerek." diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçla ilgili olarak, "İnşallah derbi Beşiktaş'a yarayacak şekilde sonuçlanır." şeklinde görüş belirtti.

Kartal Yuvası mağazalarının sayısının artacağını aktaran Çebi, "Taraftarımızın takıma gösterdiği ilgi, bizi maddi ve manevi olarak destekliyor. Tüm taraftarımızı stada ve Kartal Yuvası'na davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Mican ise son üç aylık dönemde 230 bin forma sattıklarını belirterek, "Hedefimiz 500 bin forma satmak. Taraftarlarımız artık korsan ürünlere itibar etmiyor. Beş yıl önce yaptığımız toplam ciroyu bu sene sadece ilk üç aylık dönemde kar olarak elde ettik." yorumunu yaptı.