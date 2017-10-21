Gary Medel idmanı yarıda bıraktı
BEŞİKTAŞ'ın savunma oyuncusu Gary Medel, dün sabahki antrenmanı yarıda bıraktı. İdmanın ilk bölümünde yapılan ağırlık ve kuvvet çalışmasından sonra Şilili oyuncu, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakarak, içeriye girdi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:08
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Toplam 5
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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