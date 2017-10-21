 Gary Medel idmanı yarıda bıraktı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Gary Medel idmanı yarıda bıraktı

    Gary Medel idmanı yarıda bıraktı
    BEŞİKTAŞ'ın savunma oyuncusu Gary Medel, dün sabahki antrenmanı yarıda bıraktı. İdmanın ilk bölümünde yapılan ağırlık ve kuvvet çalışmasından sonra Şilili oyuncu, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakarak, içeriye girdi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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