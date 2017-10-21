 Fikret Orman Brezilya'da! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Brezilya'da!

    Fikret Orman Brezilya'da!

    Başkanı , geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Brezilya seyahatinde; Palmeiras Kulübü Başkanı Maurício Precivalle Galiotte, Santos Kulübü Başkanı Modesto Roma Junior ve Corinthians Kulübü Başkanı Roberto De Andrade ile bir araya geldi.

    'a temasları sırasında Metin Albayrak (Futbol altyapı, yapılanma ve scouting'den sorumlu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nden sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü) eşlik etti.

    Başkan Fikret Orman; Palmeiras, Santos ve Corinthians kulüplerinin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu ve kendilerine forması hediye etti.



    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:12
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