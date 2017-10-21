Fikret Orman Brezilya'da!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Brezilya seyahatinde; Palmeiras Kulübü Başkanı Maurício Precivalle Galiotte, Santos Kulübü Başkanı Modesto Roma Junior ve Corinthians Kulübü Başkanı Roberto De Andrade ile bir araya geldi.
Fikret Orman'a temasları sırasında Metin Albayrak (Futbol altyapı, yapılanma ve scouting'den sorumlu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nden sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü) eşlik etti.
Başkan Fikret Orman; Palmeiras, Santos ve Corinthians kulüplerinin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu ve kendilerine Beşiktaş forması hediye etti.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:12
-
Dursun Özbek’in 12. derbisi
Toplam 1
Yorum
Sahinn GS'a gelince herkes rahatsız oluyor da Fener Eurolig şampiyonluğunu Türk oyuncu olmadan almadı mı, bir sezon boyunca hemen hemen tamamı yaba
-
Gomis 4'üne birden bedel
Toplam 4
Yorum
keita alayını sırtına alır kaleye girer bafe
-
Son pişmanlık fayda etmiyor
Toplam 6
Yorum
evet cenk satıldığında iyi bir forvet ve geleciği olan yerli veya yabancı genç bir oyuncu alınacak gönlünüzü ferah tutun
Fikret Orman Brezilya'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.