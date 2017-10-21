Fikret Orman Brezilya'da!

Fikret Orman'a temasları sırasında Metin Albayrak (Futbol altyapı, yapılanma ve scouting'den sorumlu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nden sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü) eşlik etti.

Başkan Fikret Orman; Palmeiras, Santos ve Corinthians kulüplerinin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu ve kendilerine Beşiktaş forması hediye etti.







