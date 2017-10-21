FIFA, Tolgay için kapıyı araladı

FIFA Paydaşlar Komitesi, milli takım değiştirme kuralını masaya yatırdı. 1-2 kez oynadığı bir takıma bir daha çağrılma olasılığı olmayan isimlere milli takım değiştirme hakkı tanınması görüşüldü. Dosyası FIFA'da olan Tolgay bu yenilikten faydalanabilecek.