FIFA, Tolgay için kapıyı araladı
FIFA Paydaşlar Komitesi, milli takım değiştirme kuralını masaya yatırdı. 1-2 kez oynadığı bir takıma bir daha çağrılma olasılığı olmayan isimlere milli takım değiştirme hakkı tanınması görüşüldü. Dosyası FIFA'da olan Tolgay bu yenilikten faydalanabilecek.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
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Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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