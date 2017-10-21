 FIFA, Tolgay için kapıyı araladı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    FIFA, Tolgay için kapıyı araladı

    FIFA, Tolgay için kapıyı araladı
    FIFA Paydaşlar Komitesi, milli takım değiştirme kuralını masaya yatırdı. 1-2 kez oynadığı bir takıma bir daha çağrılma olasılığı olmayan isimlere milli takım değiştirme hakkı tanınması görüşüldü. Dosyası FIFA'da olan Tolgay bu yenilikten faydalanabilecek.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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