Devleri solladı
Şampiyonlar Ligi’nde rüya gibi bir sezon geçiren ve üçte üç yapan Beşiktaş; bu yılki performansıyla R. Madrid, Chelsea, Juventus ve Liverpool’u geride bıraktı
KARA Kartal, Avrupa'da yüksekten uçmaya devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Avrupa'nın büyük takımlarını da geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yaparak tarih yazan Beşiktaş, topladığı puanlarla da dikkatleri çekti. Porto ve Monaco'yu deplasmanda, Leipzig'i ise kendi sahasında mağlup eden siyah-beyazlılar, bu üç galibiyetle toplam 10.680 puan topladı. Bu sezonki performansı ile Manchester City (11.614), Manchester United (11.614), Barcelona (11.228) ve PSG'nin (10.933) ardından beşinci olan Beşiktaş; Chelsea, Real Madrid, Liverpool ve Juventus gibi takımları ise geri bıraktı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:56
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Derbinin sonucu ne olur?
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Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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