Devleri solladı

KARA Kartal, Avrupa'da yüksekten uçmaya devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, Avrupa'nın büyük takımlarını da geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yaparak tarih yazan Beşiktaş, topladığı puanlarla da dikkatleri çekti. Porto ve Monaco'yu deplasmanda, Leipzig'i ise kendi sahasında mağlup eden siyah-beyazlılar, bu üç galibiyetle toplam 10.680 puan topladı. Bu sezonki performansı ile Manchester City (11.614), Manchester United (11.614), Barcelona (11.228) ve PSG'nin (10.933) ardından beşinci olan Beşiktaş; Chelsea, Real Madrid, Liverpool ve Juventus gibi takımları ise geri bıraktı.







