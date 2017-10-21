Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki üçüncü maçların ardından yapılan oylamada Liverpool'dan Mohamed Salah haftanın futbolcusu seçildi. Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki Cenk Tosun ise %33 oy oranıyla ikinci oldu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
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Toplam 5
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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