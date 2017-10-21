 Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu!

    Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu!
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki üçüncü maçların ardından yapılan oylamada Liverpool'dan Mohamed Salah haftanın futbolcusu seçildi. Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki Cenk Tosun ise %33 oy oranıyla ikinci oldu.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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