Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Gomez, Beşiktaş’ın teklifini geri çevirerek Wolfsburg’a transfer oldu. Almanlar, beklediğini alamayınca Cenk’in peşine düştü
GOMEZ+10 MiLYON
Arsenal'dan 19 yaşındaki Hinds'e 1.5 milyon euro verdirdi. Yetmedi, 6.5 milyon euro'ya Origi'yi kiralattı. Fakat tüm bunlara rağmen Wolfsburg sadece 8 gol attı, Bundesliga'da 14'üncü sırada kaldı. Wolfsburg bunun üzerine, Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun için devreye girdiği iddia edildi. Sports-1 kanalı, Alman ekibinin Beşiktaş'a Cenk için Gomez ve 10 milyon euro teklif ettiğini gündeme getirdi.
Cenk, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta 7 gol attı, 2 de asist yaptı. Gomez ise 4 resmi maçta oynadı, ne gol attı, ne de asist yapabildi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:23
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Cenk Tosun devre arasında satılmayacak
Toplam 15
Yorum
monako cenk brezilyali yada fransiz olsaydi su anda 100 milyon euro ederdi hepsi bu kadar ama yinede satilmami cunku adam gibi adam cenk tosun
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Yıldırım'ın karnesi artıda
Toplam 1
Yorum
FB Derbilerle övünme Aziz aga. GS senin döneminde 21 kupa kaldirmis, sen 20 senede 11 kupa alabildin "efsane" baskan. Dogru, GS'nin efsanesi!
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Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum
Toplam 3
Yorum
sami guya kendi fakir akliyla kendini pazarlamaya calisiyor, bu da Terim gibi, bu takim su takim beni istiyor diye, MU seni ne yapsin, baska kapi
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