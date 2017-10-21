Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!

Gomez, Beşiktaş’ın teklifini geri çevirerek Wolfsburg’a transfer oldu. Almanlar, beklediğini alamayınca Cenk’in peşine düştü

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın deyimiyle "Beşiktaş'tan giden, bir yeri arar; Beşiktaş'ı!" sözü bir kez daha gerçek oldu. Siyah-beyazlılar geçen sezon Aboubakar'dan önce Mario Gomez'i istemiş, ancak Alman forvet Wolfsburg'u tercih etmişti. Bu sezon başında da siyah-beyazlılar Gomez için yeniden nabız yokladı ancak 32 yaşındaki forvet yine olumsuz yanıt verdi.. Herkes yoluna gitti ama işler Gomez'in umduğu gibi olmadı.. Mario Gomez'le işin yürümeyeceğine karar veren Wolfsburg teknik direktörü Schmidt sezon başında; Ostende'den Dimata'ya 10 milyon euro,



GOMEZ+10 MiLYON

Arsenal'dan 19 yaşındaki Hinds'e 1.5 milyon euro verdirdi. Yetmedi, 6.5 milyon euro'ya Origi'yi kiralattı. Fakat tüm bunlara rağmen Wolfsburg sadece 8 gol attı, Bundesliga'da 14'üncü sırada kaldı. Wolfsburg bunun üzerine, Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun için devreye girdiği iddia edildi. Sports-1 kanalı, Alman ekibinin Beşiktaş'a Cenk için Gomez ve 10 milyon euro teklif ettiğini gündeme getirdi.



Cenk, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta 7 gol attı, 2 de asist yaptı. Gomez ise 4 resmi maçta oynadı, ne gol attı, ne de asist yapabildi.