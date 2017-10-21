 Beşiktaş, Başakşehir'e hazırlanıyor – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    , Başakşehir'e hazırlanıyor

    Beşiktaş, Başakşehir'e hazırlanıyor

    , Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

    Antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    , hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra tesislerinde kampa girecek.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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