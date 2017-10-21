Beşiktaş, Başakşehir'e hazırlanıyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra tesislerinde kampa girecek.