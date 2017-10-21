Beşiktaş, Başakşehir'e hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
Antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra tesislerinde kampa girecek.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:59
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Dursun Özbek’in 12. derbisi
Toplam 1
Yorum
Sahinn GS'a gelince herkes rahatsız oluyor da Fener Eurolig şampiyonluğunu Türk oyuncu olmadan almadı mı, bir sezon boyunca hemen hemen tamamı yaba
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Gomis 4'üne birden bedel
Toplam 4
Yorum
keita alayını sırtına alır kaleye girer bafe
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Son pişmanlık fayda etmiyor
Toplam 6
Yorum
evet cenk satıldığında iyi bir forvet ve geleciği olan yerli veya yabancı genç bir oyuncu alınacak gönlünüzü ferah tutun
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