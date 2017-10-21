160 milyon tl gelir
UEFA, Beşiktaş’ın geçen sezon Avrupa Kupaları’ndan 40 milyon euro gelir elde ettiğini yazdı. En çok parayı 110 milyon euro ile Juventus kasasına koydu
UEFA geçen sezon Avrupa Kupaları'na katılan takımlara dağıtılan paraları açıkladı. Bu sezon gibi geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş ile birlikte, Devler Ligi arenasında boy gösteren takımlar, kasalarını ciddi rakamlarla doldurdu... Devler Ligi'ne grup aşamasında veda eden Beşiktaş; katılım, performans ve havuz yayın gelirleriyle birlikte 33.7 milyon euro gelir elde etti. Yoluna daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah beyazlılar, Kupa 2'den de kasasına para koydu.
LYON'A penaltılarla elenerek yarı finalin kapısından dönen Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinden de 6.1 milyon euro kazandı. Siyah beyazlı ekip böylelikle geçen sezon yaklaşık 40 milyon euro gelir elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid 81 milyon euro kazanırken, diğer finalist Juventus ülke havuz yayın gelirinin daha yüksek olması nedeniyle 110.4 milyon euro'yu kasasına koydu. İtalyan ekibi böylelikle geçen sezon UEFA'dan en çok gelir elde eden takım olarak ön plana çıktı.
LYON'A penaltılarla elenerek yarı finalin kapısından dönen Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinden de 6.1 milyon euro kazandı. Siyah beyazlı ekip böylelikle geçen sezon yaklaşık 40 milyon euro gelir elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid 81 milyon euro kazanırken, diğer finalist Juventus ülke havuz yayın gelirinin daha yüksek olması nedeniyle 110.4 milyon euro'yu kasasına koydu. İtalyan ekibi böylelikle geçen sezon UEFA'dan en çok gelir elde eden takım olarak ön plana çıktı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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