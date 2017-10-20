Pepe konusunda “PSG, onu alamadığı için çok pişman” yorumu yapılırken; Atiba için “Görülüyor ki Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı, Premier Lig’in gözünden kaçmış” denildi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile Avrupa Kartal'ı unvanını sonuna kadar hak eden siyah-beyazlıların yıldızı futbolcuları, spor otoritelerinden de tam not almayı başardı.



Bazı isimler var ki, onlarla ilgili kullanılan ifadeler ise "Beşiktaş'ta yeniden doğdular" yorumunun tam da karşılığı oldu.. Özellikle Monaco karşısında deplasmanda alınan galibiyetin ardından Beşiktaşlı oyuncular bir anda Avrupa'nın devlerinin gözdesi haline getirdi. Oğuzhan, Cenk Tosun ve Talisca'yı izlemeye gelen gözlemciler siyah-beyazlı ekibin eski tüfekleri Quaresma, Caner, Adriano, Pepe, Atiba, Babel'e de hayran kaldı. Spor otoritelerinin ortak düşüncesi bu isimlerin Beşiktaş'ta "yeniden doğuş yaşadıkları" şeklinde oldu.



İşte Beşiktaşlı yıldızlar için yapılan bazı yorumlar:



Fransa 'dan Bein Sports: (PEPE) PSG'nin belki de bu yıl yaptığından çok yapmadığı için pişmanlık duyduğu tek isim.

Portekiz'den Sport TV: (Quaresma ) Porto Başkanı sezon başında onu geri istemişti. Almadığına halen çok üzülüyor. Ama söylediğine göre Ricardo Quaresma daha uzun süre forma giyecekse, Portekiz'e dönüşü sürpriz olmayacak.

İngiltere 'den BT Sport: (ATİBA) Slaven Bilic, onu West Ham'a isterken herkes dalga geçtiğini sanıyordu. Ama görülüyor ki, Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Premier Lig'in gözünden kaçmış.

(BABEL) Hollanda Milli Takımı'na yeniden dönmek bu aşamada ona yetecek gibi durmuyor. Yeniden Premier Lig'e dönmenin planlarını yaptığı çok net ortada.

İspanyol TV3: (ADRİANO) Barcelona'dan ayrılması onun çok da fazla şey kaçırması anlamına gelmiyor. Dönse de Barça'da oynar mı bilinmez ama La Liga'ya oynayabileceği kesin.

Mediaset Premium: (CANER ERKİN) Frank De Boer'in ne kadar kötü bir teknik direktör olduğunu ve oyuncu kalitesinden anlamadığını, Caner bize bir kez daha gösteriyor.