 UEFA'dan Beşiktaş'a 40 milyon avro – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    'dan 'a 40 milyon avro

    UEFA'dan Beşiktaş'a 40 milyon avro

    , geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlara verdiği para ödülünün miktarını açıkladı.

    'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlara toplam 1 milyar 396 milyon avro dağıtıldığı belirtildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon grup aşamasında üçüncü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden ve çeyrek finale yükselen , en kazançlı Türk kulübü oldu.

    Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nden toplam 33 milyon 795 bin, Avrupa Ligi'nden ise 6 milyon 123 bin avro gelir elde ederek toplamda 39 milyon 918 bin avroyu kasasına koydu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon mücadele eden 56 takıma ise toplam 423,1 milyon avro para ödülü verildi.

    Avrupa Ligi'nde geçen sezon A Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen turnuvaya son 32 turunda veda eden Fenerbahçe, toplam 10 milyon 815 bin avroluk geliriyle en kazançlı ikinci Türk takımı oldu.

    Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yer alan diğer Türk takımlarından Osmanlıspor 10 milyon 414 bin, Atiker Konyaspor ise 7 milyon 474 bin avro elde etti.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:07
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