‘Tosun Paşa’ya Southampton kancası

Southampton, Cenk Tosun için devreye girdi

İngiliz ekibi Cenk'in Alman menajeri ile temas kurdu. Menajerin Southampton'ın futbol direktörü Wilson ile yaptığı görüşmede, "Beşiktaş oyuncuyu satmak istemiyor ama 30 milyon sterlin (144 milyon TL) gibi bir rakam masaya konulursa ikna edici olabilir" dediği öğrenildi.



İngiliz ITV'de gündeme getirilen iddiaya göre Southampton, Tosun için kabul edilebilir rakamlara gelinmesi durumunda transfer için resmen düğmeye basacak.



'Dev'lerle yarışıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ağlarını iki kez havalandıran Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı. UEFA'nın anketinde, 26 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu.



Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, PSG'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den C. Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Promes'in performansı oylamaya sunuldu.



Bugün sona erecek olan oylamada 7-0'lık Maribor maçında 2 gol, 1 asist yapan Liverpoollu Muhammed Salah, %52 ile 1. sırada yer alırken, milli golcü Cenk Tosun %34 ile Salah'ın en yakın takipçisi...